Assalto all’Europa League, Leao: “E’ un obiettivo, ora battiamo lo Slavia Praga”

Dopo aver superato i playoff di Europa League contro il Rennes, il prossimo obiettivo del Milan è vincere la doppia sfida contro lo Slavia Praga per accedere ai quarti di finale. Il club rossonero vuole arrivare lontano nella competizione e Rafa Leao lo ha ribadito a MilanNews.it a margine della presentazione del libro Smile.

Obiettivo Europa League? “Step by step. C’è l’andata contro lo Slavia Praga in casa che vogliamo vincere per andare avanti in Europa che è un obiettivo”, ha dichiarato l’esterno portoghese.

Poi è tornato a parlare del gol contro l'Atalanta e ha commentato anche l'esultanza polemica: È un gol che volevo fare perché non segnavo da 5 mesi in Serie A (sorride, ndr). Farlo in una partita come quella, davanti ai nostri tifosi a San Siro è stato diverso per me. Esultanza un po’ polemica? La critica mi spinge (a fare meglio, ndr). La critica costruttiva, chiaramente. Il calcio però è così, l’importante è come va la squadra”.