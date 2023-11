Assegnato al Monza il Collare d'oro al merito sportivo

vedi letture

(ANSA) - MONZA, 21 NOV - Il Collare d'oro al merito sportivo, massima onorificenza del Coni, è stato assegnato al Monza. Lo ha annunciato il presidente del Comitato olimpico, Giovanni Malagò. E' il riconoscimento è "per l'attività svolta e le benemerenze acquisite in oltre un secolo di vita. I più vivi complimenti del Coni e miei per il meritato riconoscimento che premia l'impegno e la dedizione allo sviluppo dello Sport", ha spiegato il numero uno del Coni.

"È con profonda gratitudine, sincera commozione e gioia che desidero ringraziare per il conferimento del Collare d'oro al merito sportivo - sono state le parole dell'ad, Adriano Galliani -.Il mio primo pensiero va al presidente Silvio Berlusconi: senza di lui nulla di tutto ciò sarebbe mai stato possibile". Il conferimento del Collare d'oro avverrà il 22 dicembre a Roma, alla presenza della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. (ANSA).