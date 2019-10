Assemblea A decide su Mediapro il 21/10

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - La riserva su Mediapro sarà sciolta il prossimo 21 ottobre, giornata in cui è stata convocata l'assemblea della Lega Serie A. I club valuteranno l'offerta di circa 1,3 miliardi di euro l'anno per i diritti tv del triennio 2021/2024 e la partnership tecnica per la realizzazione del canale di Lega. La dead line sulla decisione riguardo all'offerta di Mediapro era stata inizialmente fissata per il 30 settembre, poi posticipata al 7 ottobre e infine convocata lunedì prossimo alle ore 12 (prima convocazione ore 10).