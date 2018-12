Assemblea Lega A su ad, finestra mercato

Cairo, giusto essere omogenei con gli altri campionati

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A, ma non è ancora chiaro se si procederà con la votazione sull'elezione dell'amministratore delegato, principale tema all'ordine del giorno. Prima dell'assemblea si è riunita la commissione in carica da mesi per la selezione dei profili, con l'obiettivo di verificare i voti a favore dei due candidati rimasti in corsa, Luigi De Siervo e Matteo Mammì. Non risultano novità sostanziali rispetto alla vigilia, quando nessuno dei due poteva contare sui 14 voti necessari nei primi due scrutini, e non è escluso un rinvio dell'elezione. All'ordine del giorno anche l'integrazione del Consiglio di Lega, e si parlerà della possibilità di ampliare la finestra di mercato invernale, spostando il termine dal 18 al 31 gennaio. "E' bene essere omogenei con gli altri mercati", ha ribadito il presidente del Torino, Urbano Cairo, prima dell'assemblea.