Assenza Leao, il rimpiazzo naturale si chiama Ante Rebic

© foto di DANIELE MASCOLO

Con Rafael Leao squalificato dopo il cartellino giallo contro l'Atalanta subito da diffidato, Stefano Pioli dovrà capire come sopperire alla mancanza di uno dei suoi giocatori più importanti. In questo senso la soluzione canonica e che sarebbe anche quella naturale, potrebbe essere mandare in campo dal primo minuto Ante Rebic che di fatto è il sostituto di Rafa. Lo riporta il Corriere dello Sport.