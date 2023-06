Assist: fiducia sull'intesa per trasmettere il Mondiale femminile in TV

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Siamo contente che la questione dei diritti tv dei Mondiali femminili di calcio sia in Italia un tema alla ribalta. E ci fa piacere notare come alcuni commentatori si schierino perché le gare della nazionale possano essere viste in chiaro sul servizio pubblico. Siamo sicure che un'intesa si troverà, nella consapevolezza che anche il movimento economico e di interesse attorno al calcio femminile sia cresciuto". Lo sottolinea Luisa Rizzitelli, presidente dell'associazione nazionale atlete Assist.

"L'investimento che si chiede alla Rai per acquistare i diritti dei Mondiali ha pieno senso, nonostante il solito scetticismo, e farà bene al calcio femminile in primis e quindi un'intesa va trovata - prosegue Rizzitelli -. Soldi pubblici che verranno spesi, come accade per il calcio maschile, per assicurare un diritto di visibilità delle gare a chi paga il canone, ma anche per continuare a far crescere il movimento femminile. Ed in questo, in tutta sincerità la Fifa la sua parte l'ha fatta, molto più e molto prima di quanto la politica sportiva italiana abbia saputo fare finora. Aggiungiamo infine che anche la presenza attiva del Ministro Abodi potrà avere un ruolo importante" (ANSA).