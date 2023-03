Associazione Davide Astori ringrazia, fondi per un centro medico in Camerun

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Un "grazie" a tutti coloro che, sia prima della partita Fiorentina-Milan che tramite il profilo instagram dell'Associazione (ancora utilizzabile per partecipare tramite il portale Gofundme.com), hanno contribuito a raccogliere oltre 18.000 euro. L'Associazione Davide Astori ringrazia club e tifosi che in nome del giocatore prematuramente scomparso 5 anni fa scendono in campo per la solidarietà. In particolare in questa occasione sono stati raccolti fondi "che saranno destinati alla fornitura di un chemioterapico contro l'anemia falciforme impiegato in un centro medico in Camerun dove attualmente sono assistiti cento bambini al di sotto dei cinque anni di vita". "Crediamo l'esito della raccolta sia un risultato incredibile a distanza di meno di tre settimane dalla nostra costituzione - fa sapere l'Associazione Astori -. Il merito va riconosciuto ad ACF Fiorentina nonché a tutti i suoi collaboratori ed ai volontari organizzati dalle tre Associazioni del tifo Viola (ATF, ACCVC E SOLO VIOLA).