Associazione Italiana Calciatori, aperta campagna di donazioni a sostegno dell'Ucraina

© foto di DANIELE MASCOLO

L'Associazione Italiana Calciatori, attraverso AIC Onlus, in riferimento all’emergenza causata dalla guerra scoppiata in Ucraina, ha deciso di aprire una sottoscrizione promossa da calciatori e calciatrici associati per raccogliere, con la massima urgenza, fondi da destinare ad azioni concrete a sostegno delle migliaia di profughi ucraini che stanno lasciando il loro paese.

Come già fatto in passato, AIC ONLUS stanzierà una somma iniziale da devolvere.

Le donazioni possono essere effettuate tramite l’Iban IT55 D030 6911 8941 0000 0018 445

AIC ONLUS RACCOLTA FONDI PROFUGHI UCRAINA

Per donazioni dall'estero utilizzare il codice Bic/Swift: BCITITMM