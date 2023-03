Assogna: "Al Milan bravi a fare gli investimenti. De Ketelaere? Si aspetta come Kalulu e Tonali"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervenuto a Sky Sport, Paolo Assogna ha commentato così la chance dal 1' per De Ketelaere al Franchi: "Al Milan sono bravi a fare un investimento ogni tanto. Abbiamo applaudito la direzione sportiva per la passata stagione, come per Kalulu: non aveva mai visto campo in Ligue 1, ma l'anno scorso fu uno dei protagonisti della volata Scudetto. Hanno aspettato anche Tonali, ma vediamo se per De Ketelaere avranno le stesse risposte".