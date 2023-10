Assogna: "Dico umilmente che Sacchi si sbaglia su Leao: la variabile impazzita in uno schema è un valore clamoroso"

Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista Paolo Assogna commenta così le parole di Sacchi su Leao: “Con me non avrebbe giocato, in una squadra tutti devono corroere”: “Portiamo massimo rispetto per Arrigo Sacchi e per il cambio di mentalità che ha portato nel calcio italiano: quando abbiamo visto il Milan al Santiago Bernabeu giocare nella metà campo avversaria pensavamo di aver invertito il televisore, la storia del calcio italiano diceva altro. Capisco che lui abbia il dogma del calcio collettivo, però io umilmente dico che sia profondamente sbagliato. La variabile impazzita dentro lo schema è un valore clamoroso”.