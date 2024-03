Assogna: "Il 3-1 di Verona ci dice tutto il bene e tutto il male del Milan"

Dopo la vittoria del Milan per 3-1 in casa dell'Hellas Verona, Paolo Assogna ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Il Milan non sa fare calcoli, ha un pensiero verticale sempre dominante. Il 3-1 di Verona ci dice tutto il bene e tutto il male del Milan. Il bene è il saper trovare spazi dove non ci sono, il Verona concede poco in questo momento, ma i rossoneri hanno invece avuto diverse occasioni.

Il Verona però poi è tornato in partita perchè il Milan non sa gestire le partite. Gli manca il pensiero orizzontale, il pensiero di spegnere le partite. Però a me piace così il Milan, una squadra che rischia per provare a dare spettacolo".