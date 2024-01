Assogna: "Il gioco del Milan mi diverte, ma i rossoneri non sanno dominare le partite"

Il Milan è reduce dalla bella vittoria, di cuore, 3-2 in casa dell'Udinese, mantenendo quindi saldo il terzo posto. I rossoneri soffrono ma riescono a strappare i 3 punti da un campo ostico e difficile come quello dei Friulani grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor nei minuti di recupero. Brutto episodio quello subito da Mike Maignan, quando nel corso del primo tempo la gara è stata sospesa dal Sig. Maresca per dei cori razzisti rivolti al super portiere del Milan. Del momento dei rossoneri ha parlato così, a Sky Sport, il giornalista ed opinionista Paolo Assogna.

Queste le sue parole: "Mi diverto molto quando guardo le partite del Milan, hanno freschezza e qualità offensiva. Però c'è un difetto: non mi danno mai l'idea di poter dominare o gestire sempre la gara, infatti contro l'Udinese è stata una partita aperta fino alla fine e nella quale il Milan poteva e doveva segnare almeno 2 gol nel primo tempo".