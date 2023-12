Assogna: "Il Milan non è nè carne nè pesce. Percorso di europeizzazione interrotto"

Paolo Assogna è stato ospite di Sky Sport 24 e ha parlato del Milan che sta vivendo un momento molto negativo, specialmente dopo il pareggio dal sapore di sconfitta in casa della Salernitana ultima in classifica. Il giornalista di Sky ha commentato la situazione e ha parlato anche di Rafael Leao e Theo Hernandez che sembrano aver perso lo smalto di un tempo.

Il pensiero di Assogna: "Leao e Theo si devono rendere conto che sono loro a indicare il percorso alle loro squadre. Ma è solo uno dei motivi per cui il Milan è molto meno riconoscibili rispetto alle ultime stagioni. C’era un percorso di europeizzazione del gioco che si è interrotto: in questo momento il Milan non è né carne né pesce. Si allungano i reparti ed è facilissimo trovare spazi per gli avversari".