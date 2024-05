Assogna: "Secondo me Fonseca può dare continuità all'ottimo lavoro che ha fatto Pioli al Milan"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con 'Il Calcio è Servito' di SkySport 24, il giornalista Paolo Assogna ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro della panchina rossonera e sull'operato forse sempre troppo contestato di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Secondo me Fonseca può dare continuità all'ottimo lavoro che ha fatto Stefano Pioli. Poi lo abbiamo detto tante volte, i cicli finiscono, non c'è più probabilmente quell'empatia fra squadra ed allenatore, società, ma mi sembra la fine naturale di un ciclo che ha funzionato molto bene. Non capisco sinceramente tutto il giudizio negativo che l'ambiente Milan da a Stefano Pioli. Lo Scudetto improbabile, veramente vinto in maniera molto molto originale, dove c'è il lavoro dell'allenatore secondo me assolutamente al di sopra delle aspettative, il quarto di finale (di Champions League n.d.r.) con il Napoli battuto. Quest'anno il Milan è secondo in classifica. Io voglio assolutamente fuggire dalla mentalità di chi vince è forte e gli altri sono tutti fessi. io credo che analizzando questo ciclo di Pioli bisogna con grandissima obiettivià e serenità dare un giudizio positivo. Poi ripeto, i cicli finiscono, posso capire che non c'è più magari lo stimolo a voler stare insieme reciprocamente, e lo si capisce anche dai comportamenti dei campioni del Milan nelle partite più importanti, che probabilmente quest'empatia è finita. Però è stato costruito qualcosa a livello di mentalità, ricordo sempre che per una serie di episodi il Milan è andato fuori da un girone di Champions difficilissimo, ricordiamocelo sempre, a conferma che 'è una mentalità di gioco europeo che da sempre risultati. Io credo che Paolo Fonseca possa rappresentare un'eccellente elemento di continuità rispetto al lavoro fatto da Pioli".