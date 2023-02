Assogna su Maignan: "Interpreta il ruolo in chiave moderna: è un valore aggiunto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In studio a Sky Sport 24, Paolo Assogna ha parlato così di Mike Maignan che oggi torna tra i pali a distanza di 5 mesi: "Il discorso è di come interpreta il ruolo Maignan: bravo per quanto para ma anche per come è bravo a giocare fuori dalla porta, interpreta il ruolo in chiave molto moderna. Quando la squadra avversaria ti pressa gli puoi dare il pallone e lui lo sa giocare. Maignan è un clamoroso valore aggiunto in una squadra che fa possesso come il Milan. Dà una possibilità in più".