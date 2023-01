Assogna su Zaniolo: "Serve l'obbligo di riscatto, altrimenti resta alla Roma"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Assogna, in collegamento a SkySport24, ha parlato così della situazione di Nicolò Zaniolo, attaccante in uscita dalla Roma e accostato anche al Milan negli ultimi giorni: "Al momento non ci sono novità. Tutto ruota intorno alla parolina "obbligo" di riscatto, senza quella probabilmente dal 1° febbraio Zaniolo potrebbe essere convocato di nuovo. C'è ovviamente sempre la questione ambientale, con il pubblico giallorosso che ha già dato la sua sentenza e la stragrande maggioranza dei tifosi non è contenta di quello che sta succedendo. La situazione è questa quindi: o arriva l'obbligo o dal 1° febbraio tornerà a disposizione di Mourinho. Ricordiamo che il giocatore si sta continuando ad allenare regolarmente".