Assogna sul Milan: "Fare turnover dopo un mercato sbagliato è faticoso. CDK e Origi non all'altezza"

Paolo Assogna, ai microfoni di SkySport24, ha rilasciato queste parole sul Milan dopo l'1-1 contro la Cremonese: "Quando hai un derby in semfinale di Champions da giocare è normale essere condizionati. Il Milan per me va comunque celebrato, è un gruppo che va sempre oltre le proprie possibilità. Lo ha fatto l'anno scorso vincendo lo scudetto senza essere la squadra più forte e quest'anno è tra le miglior 4 d'Europa. Fare il processo al Milan è sbagliato.

Il mercato non è andato bene, lo dicono i fatti, quindi fare turnover dopo un mercato sbagliato è faticoso. Io però non me la sento di andare addosso a Pioli. E' lecito fare turnover in questo momento della stagione, ma gente come De Ketelaere e Origi hanno dimostrato di non essere all'altezza".