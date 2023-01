Assogna sulla Supercoppa: "Penso vincerà l'Inter: il Milan gioca sotto ritmo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Assogna, giornalista di Sky, ha espresso il suo pronostico per la Supercoppa Italiana negli studi di Sky Sport 24 domenica pomeriggio: "Io penso che vincerà l’Inter. Il Milan l’anno scorso ha dimostrato che ha diversi giocatori bravi, quattro eccellenze secondo me: la fascia sinistra più Bennacer e Tonali. Ci sono poi tanti altri bravi giocatori ma il Milan è costretto a giocare a un ritmo superiore alla media: l’anno scorso ci riusciva quest’anno no. Se i rossoneri giocano sotto ritmo vedo un Inter favorita che secondo me ha qualità meglio distribuita in tutte le zone del campo”