Assogna: "Theo è formidabile, è un fattore determinante per il Milan"

vedi letture

Presente negli studi di Sky dopo il successo per 3-1 del Milan sul campo del Verona, Paolo Assogna ha parlato anche del rendimento di Theo Hernandez, autore del gol che ha aperto le marcature rossonere al Bentegodi. Ecco le sue parole: "Theo è formidabile. Non sono tanti i giocatori che cambiano passo come fa lui. Sul gol è stato un pochino fortunato, ma è sempre un fattore determinante per il Milan. Theo ha spostato la partita contro il Verona".

Queste le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli su Theo Hernandez: "Ammonizione ingiusta, tanto per cominciare, perché la panchina del Verona è intervenuta sull'esultanza di Theo che esulta sempre così; dice 'parlate parlate', forse ce l'aveva con voi giornalisti. So solo che a livello di presenza nel gruppo Theo non è mai stato così, neanche nell'anno dello Scudetto. Forse gli è scattato qualcosa".