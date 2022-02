Assou-Ekotto: "Un club italiano mi voleva, ma mi dissero: 'Come spieghiamo ai tifosi i tuoi capelli?'"

Benoit Assou-Ekotto, esterno camerunese diventato noto grazie alle prestazioni con la maglia del Tottenham, intervistato da The Athletic, ha rivelato di aver trattato con un club italiano che si è però tirato indietro per questioni... estetiche: "Ho parlato con un club italiano e mi hanno detto 'ci piaci, ma per noi sarebbe complicato spiegare ai tifosi che stiamo comprando un giocatore con i capelli come i tuoi'. Siamo arrivati addirittura a questo... Sarei davvero curioso di sapere come sarebbe andata la mia carriera se non avessi sempre avuto capelli stravaganti".