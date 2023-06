Aster Vranckx ai saluti: i numeri della sua stagione al Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Aster Vranckx, dopo essere uscito dall'Europeo Under21 con il suo Belgio, tornerà al Wolfsburg in seguito alla fine del prestito in rossonero della stagione 2022/23. I numeri della sua stagione, sicuramente non semplice per lo poche chance avute: tra campionato e Coppa Italia sono infatti 10 le presenze totalizzate dal belga, con un assist all'attivo. Ben pochi i minuti giocati, solo 318, a testimonianza dell'amore mai sbocciato con Pioli.