ATA-MIL (1-0): l'ex De Ketelaere sblocca la partita

L'Atalanta passa in vantaggio al 13esimo minuto grazie al più classico del gol degli ex, quello di De Ketelaere. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra, De Roon mette in mezzo per l'ex rossonero che svetta su Theo, forse fallosamente, segnando di testa l'1-0 per la dea.