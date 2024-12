ATA-MIL (1-1): Morata! Pareggio del Milan su un grande assist di Leao

GOL DEL MILAN!! Arriva al 23eismo il pareggio dei rossoneri grazie a Morata. Bella azione del Milan con Theo che spinge per Leao sulla sinistra, il portoghese è bravissimo a mettere in mezzo per Morata che a porta vuota deposita in rete. Pareggio meritato dei ragazzi di Fonseca.