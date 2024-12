ATA-MIL (1-1): problemi per Pulisic, l'americano sostituito da Loftus-Cheek

vedi letture

Brutta notizia per Fonseca e per il Milan, non ce la fa Pulisic vittima di un brutto calcio tirato da Pasalic pochi minuti fa. L'americano esce quindi in merito a una forte contusione al polpaccio. Al suo posto Loftus-Cheek