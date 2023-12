ATA-MIL (2-1): ancora Lookman, assist di CDK

Ancora un gol dell'Atalanta, ancora un gol di Ademola Lookman. Possesso prolungato della Dea, scarico a sinistra per De Ketelaere completamente dimenticato da tutti, palla in mezzo tagliata e Lookman, perso da Theo, di piattone da pochi metri non sbaglia. 2-1 al Gewiss Stadium.