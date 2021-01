Atalanta bestia nera, Pioli: "Unica squadra che non siamo riusciti a battere"

Stefano Pioli, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della partita, sottolineando come l'Atalanta sia un avversario decisamente ostico per questo Milan: "Credo che sia l'unica squadra che non siamo riusciti a battere. L'Atalanta ha meritato la vittoria. Noi eravamo partiti molto bene, dispiace per come abbiamo preso il primo gol. Il secondo gol poi ha chiuso la gara anche se non doveva essere così. Dovevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti".