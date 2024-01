Atalanta, Carnesecchi: "Col Milan è fondamentale, la Coppa Italia ci fa molta gola"

Il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match pareggiato 1-1 sul campo della Roma. A Koopmeiners ha risposto poi Dybala su rigore.

In giornata sono state giocate altre 4 partite valide per il 19^ turno di Serie A. Ha aperto le danze Empoli-Milan alle 12.30, terminata 0-3. Poi alle 15.00 il Torino ha battuto in casa il Napoli 3-0 e la Lazio ha vinto a Udine 1-2. Alle 18.00, infine, spazio a Salernitana-Juventus. I bianconeri hanno vinto con il punteggio di 1-2, rimontando l'iniziale vantaggio granata. Di seguito le dichiarazioni da parte del portiere nerazzurro.

7 parate in questa partita: il dato più alto da quando giochi in A?

"Stasera siamo abbastanza contenti, preso un bel punto in una trasferta complicata. Siamo riusciti a resistere nel finale, pensiamo passo dopo passo".

Avete dimostrato di potervi giocare il quarto posto.

"Il quarto posto ci fa molta gola, ma pensiamo partita dopo partita e alla fine tireremo una riga e diremo se la stagione sarà stata positiva o negativa".

Oggi sfida importante, come quella di Coppa Italia contro il Milan.

"Mercoledì sarà fondamentale, la Coppa Italia ci fa molta gola. Riposiamoci, facciamo le nostre terapie e speriamo che mercoledì sarà una grande partita".