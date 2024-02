Atalanta, De Ketelaere è in forma. Per lui sono 6 le reti in campionato

Il Milan torna in Italia dopo l'amara sconfitta europea contro il Rennes, con in tasca però il passaggio del turno in Europa League, dove i rossoneri incontreranno agli ottavi lo Slavia Praga. I ragazzi di Pioli si apprestano ora a preparare il delicato impegno di domenica sera, a San Siro contro l'Atalanta di Mister Gasperini. I nerazzurri corrono, giocano, segnano e si divertono in questo importante periodo di forma che ha portato la Dea, momentaneamente al 4^ posto, a meno 7 punti dal Milan e con una partita in meno (contro l'Inter).

Questo quindi un breve focus sui numeri dei ragazzi di Gasperini in trasferta in Serie A: i nerazzurri hanno segnato 17 reti lontano da Bergamo, collezionando sin qui 4 vittorie. Un altro punto di forza dell'Atalanta vede la propensione al gol di giocatori come Koopmeiners (7 reti), Lookman (7 reti) e soprattutto all'ex rossonero De Ketelaere ( a quota 6 reti in campionato).