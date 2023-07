Atalanta, Gasperini: "A Hojlund un altro anno qui fa bene"

(ANSA) - BERGAMO, 20 LUG - "Credo che a Hojlund un'altra stagione a Bergamo possa fare bene". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, allo speciale ritiro di Dazn sul centravanti danese richiesto dal Manchester United: "Ha grandi doti ma anche grandi margini di miglioramento, quindi deve lavorare perché ha caratteristiche importanti per diventare uno degli attaccanti più forti d'Europa". Sul mercato nerazzurro, il tecnico pare fin qui piuttosto soddisfatto: "Con Bakker, finora l'unico acquisto, la società ha colmato la lacuna del mancino in fascia, un giocatore esperto come Kolasinac da difensore era una occasione da svincolato anche perché nel suo ruolo abbiamo sempre adattato un destro, mentre dell'altro svincolato Adopo si parla bene nonostante al Torino non abbia giocato molto", puntualizza Gasperini. Il tecnico prefigura infine un ballottaggio tra portieri: "Non so se punterò su Carnesecchi, lo verificheremo quando arriverà in ritiro, domani.

Ma abbiamo Musso che è molto quotato - chiude -. Non arriva dalla miglior stagione ma è un valore assoluto. Vedremo quel che succederà da qui al 31 agosto". (ANSA).