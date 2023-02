Atalanta, Gasperini ammette: "La dimensione del Milan di stasera era superiore alla nostra"

0 tiri nello specchio della porta: bravura del Milan o demerito vostro? "L'Atalanta è questa e stasera ha dato tutto. Abbiamo cercato in tutti i modi, ma la dimensione del Milan di stasera era superiore alla nostra. Prendiamo spunto da questa e pensiamo alla prossima con l'udinese, perché possiamo mantenere un bel distacco dalle inseguitrici. Nonostante l'impegno, il Milan aveva qualcosa in più di noi".

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match esterno perso per 2-0 sul campo del Milan.

Avete sofferto l'aggressività del Milan?

"Un po' l'aggressività del Milan, un po' sul piano tecnico potevamo fare meglio. Non siamo neanche fortunati, al primo tiro abbiamo preso gol e poi siamo andati in difficoltà".

La difesa del Milan vi ha contenuto bene?

"Questa squadra ha fatto spesso bene sul piano della velocità, più che sul piano tecnico. Stasera avevamo però di fronte difensori veloci e sul piano tecnico non abbiamo la nostra caratteristica migliore".

Dove può trovare altri gol?

"Non so se Lookman ripeterà il girone d'andata a livello di gol, Hojlund sta crescendo e gli altri non hanno reso al meglio. Speriamo che nel finale possano rendere di più, altrimenti diventa difficile. Dobbiamo allargare la qualità e la forza di altri giocatori, sennò diventa difficile".