Atalanta, Gasperini: "C'è competizione tra arbitri e addetti Var"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "Mi sembra che in questo momento ci sia una competizione tra arbitri e varisti". È questa l'analisi di Gasperini dopo la vittoria della sua Atalanta a San Siro contro il Milan nei quarti di Coppa Italia. Partita dalla quale il tecnico dei bergamaschi è stato espulso per aver reclamato un controllo al Var non concesso. "Non si capisce bene chi arbitra", prosegue Gasperini. "E questo danneggia ttti.

Il Var è nato per ridurre gli errori gravi degli arbitri, poi ha preso il sopravvento. Ora non si capisce più quando è rigore: ci sono episodi in cui tutti strillano, tutti interpretano. C'è confusione e quando la gente non ha più certezze. Il Var anziché aiutare l'arbitro nel risolvere problemi grossi va alla ricerca, a cercare in un'azione normale nella quale nessuno in condizioni normali ha visto qualcosa". (ANSA).