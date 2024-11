Atalanta, Gasperini: "Corsa scudetto? Lì in alto sono tutte molto ravvicinate e tutte possono sognare"

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "L'Atalanta non si è mai nascosta, ha sempre cercato di giocare gara per gara e vedere dove può arrivare. Scudetto? Il campionato si è un po' diviso. Lì in alto sono tutte molto ravvicinate e tutte possono sognare. Poi, penso che l'Inter abbia qualche possibilità in più. Ma è giusto che noi, Fiorentina e Lazio in questo momento possiamo essere particolarmente felici". Gian Piero Gasperini, ospite di Radio Anch'io Sport (Rai Radio 1), dopo la convincente vittoria dell'Atalanta in casa del Napoli. Sta sorprendendo il rendimento di Retegui, arrivato a Bergamo all'ultimo momento del mercato estivo per supplire all'infortunio di Scamacca, e già a quota 11 reti.

"I meriti sono del ragazzo. Non è che posso dargli qualche cosa in più. Posso cercare di aiutarli a esprimere quelle che sono già le loro qualità - ha commentato Gasperini - Noi possiamo avere delle idee, ma poi sono decisive le risposte dei ragazzi. La risposta di Mateo è stata eccezionale. La capacità di applicare sul campo quello che noi crediamo e pensiamo è tutto merito suo". (ANSA).