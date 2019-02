Atalanta, Gasperini: "Dobbiamo accettare la sconfitta col Milan, il 2-1 di Calhanoglu ci ha tagliato le gambe"

Gian Piero Gasperini è tornato in conferenza stampa alla sconfitta casalinga contro il Milan, come riportato da calcioatalanta.it: "Dobbiamo accettare la sconfitta coi rossoneri, dopo averla rivista bene: gli episodi hanno pesato. Secondo me è il 2-1 di Calhanoglu ad averci un po’ tagliato le gambe, facendoci vedere le cose troppo difficili: nel secondo tempo comunque abbiamo continuato a spingere. Ripartiamo dal Torino, poi mercoledì penseremo alla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina”.