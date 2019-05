Atalanta, Gasperini: "Domani tante emozioni, sarà una partita difficile"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida decisiva contro la Juventus: "Ci sono tante emozioni, sicuramente quella di Allegri, poi è l'ultima in casa per loro. La nostra situazione è emotivamente più forte, soprattutto per il risultato. Alla fine è una partita difficile, ma è anche la bellezza di questo sport e di questa stagione, nel momento decisivo ti offre queste gare".