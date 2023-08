Atalanta, Gasperini ha un dubbio: De Ketelaere subito titolare contro il Frosinone?

Gian Piero Gasperini pensa al campo e a quelle sfide difficili che spesso vengono oscurate dal mercato. Se in alcuni reparti le scelte sembrano quasi fatte - in difesa si va verso la riconferma di Scalvini come centrale scortato da Kolasinac e Djimsiti - il dubbio più grande riguarda Charles De Ketelaere: il belga è partito fortissimo col gol all'esordio (dopo un anno e quattro mesi d'astinenza e dopo una stagione da dimenticare al Milan), non è escluso che possa esserci subito spazio nell'undici titolare. Le risposte però arriveranno soltanto nella rifinitura di questa mattina, prima per la partenza per Frosinone.