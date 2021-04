Atalanta, Gasperini: "Niente frenesia per la Champions"

(ANSA) - BERGAMO, 30 APR - "Per la qualificazione alla Champions dobbiamo avere pazienza: ci sono ancora tante partite, dobbiamo pensare alle difficoltà della gara di domenica, andando a misurarci fiduciosi". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, nell'intervista diffusa sui canali ufficiali del club in vista della partita in casa del Sassuolo tra due giorni. "Sarà importante per entrambe, non bisogna avere la frenesia di arrivare all'obiettivo subito - ha proseguito il tecnico -. Il secondo posto è un bel traguardo, ma è tutto molto effimero: per difenderlo dobbiamo continuare a fare partite di grande spessore. A maggio ci giochiamo tutto, la differenza è che eravamo abituati a giocare ogni tre giorni e adesso abbiamo una settimana intera da una sfida all'altra". I nerazzurri puntano a conservare la posizione appena dietro l'Inter ormai virtualmente campione d'Italia: "Psicologicamente abbiamo vissuto una bella settimana, ma può cambiare tutto nel giro di una sola partita: le distanze sono ravvicinate, ma è anche vero che se noi non sbagliamo gli altri non riescono a raggiungerci". Il Sassuolo, battuto negli ultimi scontri diretti, punta al settimo posto: "E' a tre punti dalla Roma ed è una bella spinta, anche avere una tradizione negativa con noi può alimentare un sentimento di rivalsa. Ma se noi l'abbiamo positiva, è perché spesso creiamo loro difficoltà, come contiamo di fare anche domenica - chiude Gasperini -. E' difficile dire se il Sassuolo sia la più difficile delle ultime cinque avversarie: incontriamo una squadra in un ottimo momento di risultati e di prestazioni, rappresenta un ostacolo. Mi aspetto una squadra preparata, che gioca a calcio e sa quello che deve fare". (ANSA).