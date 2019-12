Atalanta, Gasperini non ha mai vinto in casa col Milan

Manca sempre meno all'importantissimo match tra Atalanta e Milan, una sfida importante per entrambe le squadre che vogliono e devono ottenere i tre punti. Analizzando statistiche e dati del passato, si può notare guardando ai precedenti tra Gasperini e i rossoneri come l'allenatore degli orobici non abbia mai vinto con il Milan all'Atleti Azzurri D'Italia. Nelle ultime tre partite a Bergamo, infatti, l'allenatore piemontese ha registrato una sconfitta (quella della scorsa stagione) e due pareggi per 1-1.