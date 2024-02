Atalanta, Gasperini: "Non mi piacciono tutte queste cose da Var. Il cambio di CDK? Scelta tecnica"

Intervenuto in conferenza stampa prima del recupero contro l'Inter, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così dell'1-1 contro il Milan e delle polemiche per il rigore concesso ai bergamaschi: "Sul regolamento mi sono già espresso abbastanza, a me non piace sempre - riporta tuttomercatoweb.com -. È fastidioso cambiare opinione a proprio vantaggio, non mi piacciono questi falli di mano, queste simulazioni grosse che ci sono, tutte queste cose da Var. Ne succedono a decine ormai da mesi. Domenica c'erano Irrati e Orsato, meglio di così, hanno valutato il regolamento è evidente".

Il cambio di De Ketelaere?

"È stata una scelta tecnica".