Atalanta, Gasperini: "Quarto posto? Per lo Scudetto non riusciamo..."

© foto di Federico De Luca 2023

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la vittoria contro la Roma: "Per lo Scudetto non ci riusciamo (ride, ndr). Siamo lì da 31 giornate anche se non sembra, però siamo lì: la prossima settimana ci saranno tre partite, tutte molto difficile, dopo il Torino avremo quattro partite in casa e due fuori. Intanto abbiamo rimesso un po' di distanza con le squadre dietro, ci permette di guardare con più fiducia alle squadre che sono davanti: 3-4 punti sono tanti, ma la prossima settimana sarà importante per capirci come collocarci".