Atalanta, Gasperini sulla prossima Serie A: "L'Inter è avanti, ma Juventus, Milan e Napoli sono meno distanti di quanto ha detto l’ultima classifica"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha commentato così il prossimo campionato di Serie A: "L'Inter è avanti, è la più forte. Ma Juve, Milan e Napoli sono sempre nelle condizioni di alzare il livello, con qualche pezzo giusto. Sono meno distanti di quanto ha detto l’ultima classifica e quando le affronto ho ancora la sensazione che abbiano qualcosa in più.

Il compito dell’Atalanta è cercare sempre di prendere il posto di qualcuno che sta più in alto e ha dei problemi: possiamo arrivare terzi per la quarta volta e due volte abbiamo perso il secondo posto all’ultima giornata. Vuol dire che siamo stati i più bravi, non i più forti".