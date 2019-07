Atalanta, L. Percassi 'mercato è finito'

(ANSA) - BERGAMO, 03 LUG - "Il mercato? Per me è finito". Luca Percassi, ad dell'Atalanta, commenta le operazioni in corso a margine della presentazione delle maglie: "Con Luis Muriel abbiamo aggiunto un attaccante straordinario a un reparto che era già straordinario di suo - osserva -. La rosa non richiede chissà quali ritocchi, non dimentichiamoci di essere arrivati terzi". Su quel che serve a Gasperini per rinforzare l'organico, il numero due societario resta abbottonato: "Il calciomercato estivo è fatto di accelerazioni e frenate, non credo che ci serva granché davanti, col miglior reparto avanzato del campionato: i 103 gol in tutta la stagione parlano da soli - prosegue Percassi -. Zapata, Ilicic e Gomez restano. Stiamo alla finestra cercando di cogliere le opportunità che si presenteranno. Ma con Muriel e la conferma del prestito di Pasalic abbiamo centrato due colpi fondamentali".