Atalanta, Lookman a parte anche oggi: resta in dubbio per il Milan

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 22 FEB - Ademola Lookman resterà un punto interrogativo fino all'ultimo, ovvero fino alle convocazioni previste per l'ora di pranzo di domenica, nell'Atalanta attesa dal Milan a San Siro nella partita serale della 26ma giornata di serie A. Per la terza sessione consecutiva a Zingonia, infatti, l'attaccante nigeriano, rientrato la settimana scorsa dagli impegni in Coppa d'Africa con una distorsione alla caviglia sinistra, ha lavorato da solo ma non ancora sul campo. Difficile, a questo punto, che possa rientrare in gruppo a breve, anche se l'infortunio è stato definitivo di lieve entità e ci sono a disposizione altri tre allenamenti. Molto più probabile un rientro con l'Inter mercoledì prossimo.

In attacco l'allenatore Gian Piero Gasperini è pronto quindi a giocarsi le solite carte: De Ketelaere e uno tra Miranchuk e Scamacca con Koopmeiners tra le linee. Vicino al ritorno in squadra José Palomino, che si sta già preparando sul campo da solo, guarito dalla lesione muscolo-fasciale al bicipite femorale destro. (ANSA).