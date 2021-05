Atalanta-Milan 0-2: Franck Kessie MVP del match

Un gigante. Se il Milan ha vinto 2-0 a Bergamo lo deve alla doppietta di Franck Kessie. Se il Milan ha concluso il campionato al secondo posto e si è qualificato in Champions League è merito anche dei suoi gol. Tredici nella Serie A appena terminata (quattordici in totale con sei assist), spesso dal dischetto da dove anche al Gewiss Stadium ha colpito con grande freddezza.

I nostri tifosi, attraverso AC Milan Official App, hanno votato Kessie come migliore in campo di Atalanta-Milan 0-2. Un plebiscito per l'ivoriano, premiato con più del 90% delle preferenze; davanti a Kjær, Calabria e Tomori.

Una stagione da incorniciare per il numero 79 (79 come i punti in classifica conquistati dal Diavolo). Nell'arco dei novanta minuti della giornata finale appena lasciata alle spalle, Franck è stato un uomo ovunque, un giocatore decisivo. Non solo i rigori segnati ma in generale enorme sostanza fatta di corsa, grinta, carattere. Un leader in campo.

In una prestazione da incorniciare anche 65 palloni giocati, 22 passaggi positivi, 3 contrasti vinti, 3 palle intercettate e 2 falli subiti. Essenziale, semplicemente monumentale. Applausi a scena aperta per Franck!