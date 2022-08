MilanNews.it

Ad assistere Atalanta-Milan, big match della seconda giornata di Serie A 22/23, c'è anche Roberto Mancini. Il ct dell'Italia, in compagnia di Oriali, è al Gewiss Stadium per vedere diversi giocatori in ottica nazionale: sicuramente il rossonero Sandro Tonali sarà uno degli osservati speciali del commissario tecnico.