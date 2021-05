Atalanta-Milan, i precedenti con l'arbitro Mariani

Ad arbitrare il match tra Atalanta e Milan, valido per la 38esima giornata di Serie A ed in programma domenica alle 20:45, sarà il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Per il fischietto laziale sarà la 12esima volta in carriera in cui dirigerà i rossoneri sul campo, per un totale di 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La più recente esperienza risale proprio al match di andata a San Siro, terminato 0-3 in favore dell'Atalanta. Con i bergamaschi, invece, Mariani ha arbitrato 13 partite con 6 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.