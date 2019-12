Atalanta-Milan, numeri a confronto: la Dea segna il doppio dei rossoneri

Tra pronostici e grandi aspettative, Atalanta-Milan è una gara importante per entrambe le squadre e per le loro stagioni. Nonostante le due squadre stiano vivendo due stagioni quasi diametralmente opposte arrivano alla sfida desiderose di far bene ma anche seguiti da statistiche decisamente diverse. Guardando l'attacco, per esempio, balza subito all'occhio come il reparto offensivo neroazzurro abbia segnato più del doppio dei gol dell'attacco rossonero. I 38 centri messi a segno dall'Atalanta rispetto ai 16 del Milan, infatti, sottolineano due dati: il primo è che l'attacco orobico è forte e temibile mentre il secondo è che il reparto offensivo rossonero è in forte crisi.

Analizzando, invece, le ultime 7 giornate si può notare come la squadra di Gasperini abbia messo a segno 10 gol mentre i ragazzi di Pioli sette reti. Numeri decisamente meno distaccati rispetto a quelli dei gol totali ma che rimarcano il concetto che l'attacco orobico, in questo momento, è decisamente più in forma di quello rossonero.