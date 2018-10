Atalanta, nuovo stadio in futuro

Presentato in Comune il piano attuativo, lavori dall'estate

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 12 OTT - Entro fine anno l'Atalanta potrà presentare il permesso di costruire per il parziale rifacimento dello stadio di Bergamo, di sua proprietà. A indicare le tempistiche, in sede di presentazione del piano attuativo approvato ieri dalla giunta comunale, è l'assessore alla riqualificazione urbana e all'edilizia Francesco Valesini: "A due anni e mezzo dall'inizio dell'istruttoria urbanistica, il piano arriverà in consiglio comunale entro due settimane, poi un mese per la pubblicazione e quindi spazio al permesso di costruire entro fine anno. L'operazione portata a termine è coraggiosa per gli investimenti in campo e per la complessa procedura amministrativa, perché è il primo impianto pubblico per il calcio alienato in Italia".