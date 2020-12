Atalanta, per Gomez servono 10 mln: si è raffreddata la pista Milan

L'edizione del QS odierna prova a fare chiarezza sulla situazione del Papu Gomez in casa Atalanta, titolando: "L'Atalanta prova a mediare ma Gasperini non ne vuole più sapere". Il Papu Gomez sarà una delle più ghiotte opportunità del prossimo mercato di gennaio. L'Atalanta sta provando a ricomporre la frattura ma Gasperini non ne vuole più sapere del giocatore che è stato il simbolo della Dea. Così resta in vendita, per una cifra vicina ai dieci milioni. Cifra che ha già raffreddato gli entusiasmi del Milan. Ora Inter, Roma e Napoli restano alla finestra, con la Juventus che si chiama fuori dalla corsa all'argentino.