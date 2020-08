Atalanta, principio di accordo con Miranchuk. Il giocatore: "E' ora di realizzare il mio sogno"

Nei giorni scorsi il Milan aveva mostrato interesse anche per Aleksey Miranchuk,trequartista classe '95 di proprietà della Lokomotiv Mosca. Seguito con interesse anche dall'atalanta, la società orobica ha chiuso per il calciatore russo: Il comunicato diramato dal club della capitale evidenzia la fumata bianca nella trattativa tra i due club per il fantasista classe '95, che nelle prossime ore effettuerà le visite mediche. Queste le parole del ragazzo ai tifosi: È ora di realizzare il mio sogno. So che continueremo a seguirci a vicenda, il mio non è un addio! Ci vediamo! Avanti, Loko!".