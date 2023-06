Atalanta, rifiutata offerta dalla Premier per Hojlund. Chiesti più di 50 milioni (più bonus)

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'Atalanta ha rifiutato un'offerta dalla Premier League da 35 milioni per Rasmus Hojlund. Il centravanti danese è nel mirino di molti club - anche italiani, perché il Napoli lo segue da tempo per il post Osimhen, ma anche Inter, Milan e Juventus ci hanno pensato - ma questa è la prima proposta arrivata ai nerazzurri. Probabile che il mittente sia il Manchester United, ma le richieste sono molto più alte. Arrivato per 17 milioni di euro nella scorsa estate, ora Hojlund non ha una valutazione ancora definita.

Non è impossibile però che con una base fissa da circa 50 milioni più dei bonus importanti in base a premi individuali e collettivi (come fatto proprio dallo United con Martial anni fa) che portino il totale intorno ai 75-80 milioni. L'idea nerazzurra sarebbe quella di tenerlo per un altro anno, cedendo i colombiani Muriel e Zapata, ma di fronte a certe offerte sarebbe difficile dire di no.